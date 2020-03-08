Президент Татарстана поздравил женщин с 8 марта

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днем.

— За прошедшее столетие этот замечательный праздник настолько прочно и зримо вошёл в жизнь всего нашего многонационального народа, что стал ассоциироваться с самим приходом весны и пробуждением природы. И это не случайно: ведь каждая женщина — сродни яркому весеннему солнцу — озаряет окружающих своей неповторимой красотой и согревает нас любовью, лаской и заботой, — говорится в поздравлении президента.

Минниханов отметило, что 8 марта сопровождает мужчин с самого раннего детства и до глубокой старости: если в детстве это «праздник мамы и бабушки», то позже он становится праздником жен и подруг, а позже — еще и праздником дочерей и внучек.

В годовщину двух славных событий нашей истории — 75-летия Великой Победы и 100-летия образования Татарской АССР — мы с особым уважением и признательностью поздравляем с Международным женским днём 8 Марта наших героических женщин — ветеранов фронта и тыла, всех тех, кто своими выдающимися трудовыми и ратными подвигами, своими умом и талантом прославил родную республику, — заключил Минниханов.