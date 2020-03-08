Минкульт РТ закупит музыкальные инструменты на 80 млн рублей для районных школ

Министерство культуры планирует потратить на музыкальные инструменты сумму в 79,8 млн рублей. О соответствующем аукционе стало известно 4 марта, заявки будут принимать до 12-ого числа, а аукцион состоится 16-ого.

Поставки будут осуществлять в течение 60 дней в школы искусств и музыкальные школы районов Татарстана. В списке, который занимает 302 страницы, встречаются такие музыкальные инструменты, как саксофоны, баяны, флейты и барабаны, домры и аккордеоны, гитары и пианино, фортепиано и рояли.