Из-за коронавируса папа Римский стал проводить проповеди онлайн

Традиционная воскресная проповедь папы Римского Франциска пройдет онлайн. Это связано с распространением коронавируса.

В службе печати Ватикана объяснили такие меры скоплением людей, которые образуются при проведении контроля для допуска на площадь Святого Петра. Допуск гостей на ежедневные мессы Папы в доме Святой Марфы также временно прекращается. Внешние контакты Франциска минимизируются.

Накануне также стало известно о первом случае заражения коронавирусом на территории Ватикана, напоминает RT.

Напомним, на этой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что коронавирус не прекратит распространение к лету.