Минниханов подарил цветы двум женщинам-полицейским

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подарил цветы двум женщинам-полицейским, которые охраняли порядок на входе в ГБКЗ им. Сайдашева. В здании сегодня проходила церемония подведения итогов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», куда направлялся Минниханов.

Президент также поздравил сотрудниц полициис наступающим праздником, чем удивил и растрогал их.

Напомним, сегодня казанские силовики также оказались в центре другой трогательной истории, связанной с 8 марта: утром на улицы Казани с цветами в руках выходили бойцы казанского спецназа Росгвардии.