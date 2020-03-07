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Спецназовцы вышли на улицы Казани с тюльпанами в руках

12:29, 07.03.2020
Спецназовцы вышли на улицы Казани с тюльпанами в руках
Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В Казани сотрудники Росгвардии РТ поздравили женщин с наступающим Международным женским днем.

Для этого спецназовцы в экипировке для выполнения боевых задач в особых условиях вышли на улицу, где вручали букеты тюльпанов проходившим женщинам.

Как отмечает пресс-служба ведомства, поначалу у женщин вызывало недоумение, почему решительным шагом к ним направляется суровый спецназовец. Но при виде цветов они начинали улыбаться.

Кроме этого, Росгвардия приготовила еще один сюрприз. Завтра, 8 марта, в ТРК «Парк Хаус» военный оркестр Управления Росгвардии сыграет популярные мелодии отечественной эстрады и зарубежных исполнителей.

Общество Татарстан
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