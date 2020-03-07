В Татарстан прибудет министр здравоохранения России

Сегодня вечером в Казань прибудет глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ожидается, что Мурашко встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит в республике ряд медицинских учреждений, в том числе ДРКБ, РКБ и Республиканскую клиническую инфекционную больницу, а также мобильный врачебный комплекс в Лаишевском районе.

Напомним, это первый визит Мурашко в Татарстан в качестве федерального министра. До этого он занимал должность главы Росздравнадзора.