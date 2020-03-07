Еще четыре случая коронавируса зафиксированы в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали еще четыре случая коронавирусной инфекции. Три из них — в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

Во всех четырех случаях речь идет о гражданах России, недавно побывавших в Италии — там располагается один из крупнейших в Европе очагов коронавирусной инфекции.

Сейчас заболевшие госпитализированы. У двоих из них при этом нет ярко выраженных симптомов, пишет «РИА Новости».

Напомним, что за сутки с 5 на 6 марта в России выявили еще шесть случаев коронавируса — пять в Москве и один в Нижнем Новгороде. Речь также идет о гражданах России, посещавших Испанию.

