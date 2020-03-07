Еще четыре случая коронавируса зафиксированы в России
За минувшие сутки в России зарегистрировали еще четыре случая коронавирусной инфекции. Три из них — в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.
Во всех четырех случаях речь идет о гражданах России, недавно побывавших в Италии — там располагается один из крупнейших в Европе очагов коронавирусной инфекции.
Сейчас заболевшие госпитализированы. У двоих из них при этом нет ярко выраженных симптомов, пишет «РИА Новости».
Напомним, что за сутки с 5 на 6 марта в России выявили еще шесть случаев коронавируса — пять в Москве и один в Нижнем Новгороде. Речь также идет о гражданах России, посещавших Испанию.
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