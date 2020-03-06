В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.

Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде, все они посещали Италию в последние две недели, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в эти выходные истекают две недели карантина в инфекционной больнице россиян, прибывших с лайнера Diamond Princess. Люди, находящие в заточении уже больше месяца (если считать карантин на круизном судне), могут отправиться домой 8, 9 или 10 марта.

