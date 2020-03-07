В Казани посетители «Галамарта» устроили давку на открытии магазина

Фото: кадр видео из соцсети

Сегодня в Авиастроительном районе открылся магазин «Галамарт». Маркетологи, обещавшие низкие цены в день открытия, а также акции и розыгрыши, не прогадали: в магазине началось столпотворение.

Судя по опубликованным видео в соцсетях, народу в магазине столько, что толпа даже не может войти в магазин. Пользователи пишут, что люди в толпе теряют собственных детей.

Ранее жители Казани устроили давку в последний день работы гипермаркета «Карусель».