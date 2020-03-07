Андрей Педан: «Вся игра с «Нефтехимиком» тяжелая для защитников»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1от).

— В эпизоде с незасчитанной шайбой мы сыграли по ситуации. Мне последовала точная передача, оставалось только попасть в пустые ворота. А то, что не засчитали, — это решение судей. Мы не вправе его оспаривать.

— Вас это разозлило?

— Да нет, в любой игре хочется вести, забить первыми. Ну забили мы чуть позже, на игре это не сказалось.

— Ваш тренер сказал, что в овертайме вы опасались контратак соперника. На защитников это накладывало особую ответственность?

— Вся игра с Нижнекамском тяжелая для защитников. Они всю игру действуют агрессивно, у них быстрые нападающие. Просто в овертайме другая степень ответственности. Команда у соперника с характером, — сказал Педан.

Подробнее о матче в Нижнекамске можно почитать в материале «Реального времени».