Участники ОПЕК договорились о новом снижении добычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились и дальше сокращать добычу нефти - в первом квартале 2020 года они дополнительно сократят добычу еще на 500 тыс. баррелей.



Россия сократит добычу на 72 тыс. баррелей, также стране не придется сокращать добычу газового конденсата, пишут «Ведомости».

В целом по сравнению с октябрем 2018 ежесуточная норма добычи нефти сократится на 1,7 млн баррелей — это примерно 1,7% от мирового запаса нефти.

Соглашение будет действовать с января до апреля 2020 года.

Ранее датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год. Там как раз считали, что Россия и страны, входящие в ОПЕК, объявят о новом сокращении добычи, из-за чего цена на нефть Brent вырастет до $90 за баррель.