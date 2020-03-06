«Динамо-Казань» разгромно уступило московскому «Динамо»

«Динамо-Казань» во втором матче серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом крупно проиграло московскому «Динамо» (2:5).

Команды долгое время не могли открыть счет. Первый гол зрители увидели лишь под занавес первого тайма: москвичи классно разыграли угловой, и Швецов отправил мяч в ворота.

После перерыва казанцы могли сравнять результат на табло, но Ибрагимов не сумел закончить свой момент голом. В ответной атаке Швецов пасом из глубины вывел Чернышева один на один с вратарем «Динамо-Казань», который удвоил преимущество хозяев.

Тренер казанцев Хандаев взял тайм-аут, но он не сильно помог гостям. Москвичи еще трижды отправили мяч в сетку ворот Темникова и принялись доигрывать встречу. В конце матча казанцы немного воспользовались расслабленностью хозяев и отыграли два гола. На большее у гостей уже не хватило времени.

Таким образом, счет в серии сравнялся, и победитель пары определится в третьем матче, который пройдет в Москве.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» — 5:2 (1:0)

Голы: Щеглов, Чернышев, Тарасов, Жданов, Филиппов — Ларионов, Обухов.