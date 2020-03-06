Путин заявил, что без сильной президентской власти в России будет плохо

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти плохо скажется на ситуации в стране, учитывая отсутствие устойчивых политических партий.

«У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор, год не могут сформировать правительство. Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — передает «РИА Новости» слова главы государства.

Кроме того, он заявил, что его согласие возглавить Госсовет при наделении этого органа особыми полномочиями может привести к двоевластию. «Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию», — убежден Путин (цитата по ТАСС).