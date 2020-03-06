Эмиль Галимов о серии с «Нефтехимиком»: «Счет не отражает всего накала игры»

Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов поделился впечатлениями от серии против «Нефтехимика» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

— Несмотря на две победы, серия с «Нефтехимиком» не кажется для «Ак Барса» такой уж простой.

— Согласен, что счет не отражает всего накала игры. Тренеры постоянно говорят нам, чтобы мы не расслаблялись, бились от ножа каждую смену.

— Второй матч серии начался для вас не слишком хорошо: пропустили уже на второй минуте. Но тут же, как по команде, вы задушили соперника прессингом. Неужели были готовы к такому развитию событий?

— Тренеры отмечали, чтобы мы не ждали легкой прогулки. Вариант с пропущенной шайбой учитывался. При таком развитии событий нужно было идти вперед и пытаться отыграться как можно скорее. Можно сказать, у нас получилось. Когда пропустили, то даже не обратили внимания на счет. Просто молотили, молотили — и добились своего.

— Дважды по ходу регулярки вы проиграли «Нефтехимику» в Нижнекамске. В голове сидят те поражения?

— Мы очень хорошо помним про те матчи, это дополнительная мотивация.

— Лично для вас эта серия особенная?

— В прошлом сезоне я выступал за «Нефтехимик», знаю многих ребят из этой команды. Не скажу, что для меня эта серия сверхпринципиальная, побеждать приятно всегда, будь то «Нефтехимик» или любой другой клуб, — сказал Галимов.

Напомним, что после двух матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» ведет 2:0 в серии с «Нефтехимиком». Сегодня команды сыграют в Нижнекамске третью игру.