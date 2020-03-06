Старт женского чемпионата России по футболу могут перенести из-за коронавируса

Начало чемпионата России по футболу среди женщин может быть перенесено из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила директор клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

По ее словам, причиной переноса может послужить заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне он заявил, что гражданам, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней.

У молодежной сборной России намечены сборы в Испании, а основная женская национальная команда сыграет отборочный матч в гостях против Косово. Таким образом, футболисткам придется пропустить начало чемпионата страны из-за карантина.

«Нас никто не уведомлял о возможном карантине, Российский футбольный союз (РФС) с нами не связывался по этой ситуации, никакой информации не поступало. У нас на 29 марта назначен старт чемпионата, плюс все команды едут на сборы, которые уже оплачены. Но если у нас только одна «сборница», то у «Локомотива» в сборной полкоманды (семь футболисток), и как они будут их закрывать на карантин, я не представляю. Тогда надо будет сдвигать сроки чемпионата», — сказала Подоль.