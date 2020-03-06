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Минниханов ответил, поддерживает ли он идею женщины-президента

14:11, 06.03.2020
Минниханов ответил, поддерживает ли он идею женщины-президента
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил, поддержит ли он идею выдвинуть женщину в президенты.

«Это же не я решаю, но если есть сложная работа, мы туда назначаем женщину», — передает слова главы республики корреспондент «Реального времени.

Он отметил, что если в президенты будет баллотироваться женщина, он готов проголосовать.

«Женщинам надо делать комплименты. Они способны решать очень сложные задачи. В моем окружении есть женщины, которые решают очень сложные, неудобные задачи», — добавил Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
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