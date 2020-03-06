Минниханов ответил, поддерживает ли он идею женщины-президента
Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил, поддержит ли он идею выдвинуть женщину в президенты.
«Это же не я решаю, но если есть сложная работа, мы туда назначаем женщину», — передает слова главы республики корреспондент «Реального времени.
Он отметил, что если в президенты будет баллотироваться женщина, он готов проголосовать.
«Женщинам надо делать комплименты. Они способны решать очень сложные задачи. В моем окружении есть женщины, которые решают очень сложные, неудобные задачи», — добавил Минниханов.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым