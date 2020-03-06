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ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

13:35, 06.03.2020
ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR
Фото: Владислав Метельский/IRONSTAR

Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком проводимых спортивных мероприятий IRONSTAR.

ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт+» и «Спорт-премиум». В зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

Для удобства покупки и оформления договора страхования была разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника, — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун. — Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия».

«Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»
Справка

IRONSTAR

IRONSTAR — крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые с 2015 года проходят в уникальных локациях страны (центры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Универсиады).

В рамках соревнований IRONSTAR проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями. Дистанции — от спринта до классической полной «железной».

В календаре 2020 года — семь крупных стартов: в Сочи, Казани, Калининграде, Самаре, Москве и Завидово. Всего в соревнованиях в 2020 году примут участие около 11 000 атлетов.

IRONSTAR — вызов невозможному!

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.

СпортБизнесУслуги Татарстан
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