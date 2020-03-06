ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

Фото: Владислав Метельский/IRONSTAR

Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком проводимых спортивных мероприятий IRONSTAR.

ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт+» и «Спорт-премиум». В зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

Для удобства покупки и оформления договора страхования была разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника, — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун. — Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия».

«Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»