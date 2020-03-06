В Башкирии два пешехода госпитализированы с тяжелыми травмами

Фото: gibdd_rb

В Башкирии два пешехода были сбиты вчера вечером на трассе М-5. Оба они доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает ГИБДД республики, авария произошла на 1 км автодороги М-5 «Урал». Водитель ВАЗ-2115 сбил двух мужчин 39 и 28 лет. В результате оба пешехода получили тяжелые травмы.

По словам водителя, мужчины шли по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.

Ранее ГИБДД Татарстана рассказало, что будет раздавать фонарики пешеходам, живущим у дороги.

