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ГИБДД РТ подарит фонари пешеходам, живущим возле оживленных трасс

12:15, 05.03.2020
ГИБДД РТ подарит фонари пешеходам, живущим возле оживленных трасс
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане пешеходам будут раздавать фонари для перехода дороги в темное время суток. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики.

Сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу среди жителей населенных пунктов, расположенных вблизи трасс. Им раздадут фонари для перехода дороги в темное время суток, передает ведомство.

Как отмечает Госавтоинспекция, пешеходы при переходе дороги и при движении по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Фликеры повышают расстояние, с которого водитель заметит пешехода, до 200 метров.

Общество Татарстан
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