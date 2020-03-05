ГИБДД РТ подарит фонари пешеходам, живущим возле оживленных трасс

В Татарстане пешеходам будут раздавать фонари для перехода дороги в темное время суток. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики.

Сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу среди жителей населенных пунктов, расположенных вблизи трасс. Им раздадут фонари для перехода дороги в темное время суток, передает ведомство.

Как отмечает Госавтоинспекция, пешеходы при переходе дороги и при движении по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Фликеры повышают расстояние, с которого водитель заметит пешехода, до 200 метров.