Умарк о секрете побед «Салавата» в плей-офф: «Надо быть скромнее»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк подвел итоги победного для уфимцев матча против «Авангарда» (6:3) в серии плей-офф Кубка Гагарина.

— Мы рады этой победе с хорошим счетом, но мы уже практически забыли о ней. Нужно готовиться к следующей игре.

— В чем секрет «Салавата» в плей-офф?

— Мы сыграли всего три игры, нужно быть скромнее.

— Почему «Салават» оказался не готов к началу игры? Пропустили на первых минутах...

— Мы играем с очень хорошей командой. Они забили нам два гола, но, к счастью, мы смогли вернуться в игру. Нужно продолжать.

— Как вы чувствуете себя в физическом плане? Ваше звено много времени проводит на льду.

— Великолепно.

— В прошлом году «Салават» играл с «Авангардом» в плей-офф от обороны, сейчас команда будто отошла от этой идеи: стала больше атаковать, бросать по воротам. Так ли это на самом деле?

— Мы играем дома, выходим на лед и получаем здесь удовольствие.

— Но во втором матче серии в Балашихе играли так же, и это была не домашняя игра…

— Мы пытаемся играть твердо, жестко в каждом матче.

— В этом матче было заброшено девять шайб на две команды. Стоит ли ожидать более закрытого хоккея в следующей игре?

— Посмотрим, как получится. Никогда нельзя загадывать, но очевидно, что игра будет более закрытой. Они забили два, потом мы два, а после этого нам просто везло, — сказал Умарк.