Казань, Альметьевский и Лаишевский районы стали лидерами рейтинга Минэкономики Татарстана

Министерство экономики Татарстана представило ежемесячный рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов республики за январь 2020 года.

Лидерами рейтинга стали Казань, Альметьевский и Лаишевский районы соответственно.

Также Буинский район поднялся в рейтинге на 6 позиций, Аксубаевский, Алексеевский и Кайбицкий районы — на 4 позиции. Положительные изменения обусловлены увеличением покупательной способности, заработной платы и снижением уровня безработицы, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Высоких результатов по показателю расчета на душу населения объема отгруженной продукции показали в Альметьевском (361,5 тыс. рублей), Нижнекамском (150 тыс. рублей) и Новошешминском (102,3 тыс. рублей) муниципальных районах. Средний по республике показатель составил 51,1 тыс. рублей.

Наименьший уровень безработицы зарегистрирован в Актанышском (0,16%), Аксубаевском (0,2%) и Лаишевском (0,2%) муниципальных районах, наибольший — в Елабужском (1,08%), Зеленодольском (0,97%) и Тюлячинском (0,82%) муниципальных районах, тогда как средний уровень безработицы в республике по состоянию на 1 февраля равен 0,56%.