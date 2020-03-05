Николай Цулыгин: «Салавату» пришлось играть с «Авангардом» по-другому»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Авангардом» (6:3) в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

— В первом периоде много ошибались. Соперник реализовал свои моменты. Хорошо, что во втором периоде нашли силы перевернуть игру. Боролись в каждом моменте. Забили третий гол в решающем периоде и на этих эмоциях добились победы.

— Можно сказать, что Уфа пока бьет Омск их же стилем? После первой игры вы стали играть активно, много бросать, отказались от привычной оборонительной тактики.

— Нам пришлось играть по-другому, активно, чтобы добиваться результата. Давать Омску много играть с шайбой, атаковать, подобно самоубийству.

— В третьем периоде мало выходили легионеры на лед. Оставляли их чаще на лавке. чтобы соперник не травмировал?

— На все вбрасывания в нашей зоне выходили звенья, которые больше играют в обороне, — сказал Цулыгин.