Бизнесмен из Казани получил гнилые тюльпаны, закупив к 8 марта партию на 4 млн рублей

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Владелец цветочной базы в Казани по имени Айрат пожаловался на поставщика, отгрузившего ему десятки тысяч гнилых тюльпанов. Он сообщил, что заказал партию на 540 тысяч тюльпанов, значительная доля которых оказалась гнилой.

По словам предпринимателя, он сделал заказ на 4 млн рублей. После нескольких суток ожидания возле склада в Подмосковье он добился отгрузки 230 тысяч цветов. Однако пятая часть этих тюльпанов оказалась гнилой.

«По заказу у нас было 540 тысяч тюльпанов. 230 тысяч нам не отгрузили. Из того, что отгрузили, примерно 20 процентов — брак. Тюльпаны гнилые, с плесенью», — записал Айрат обращение на камеру.