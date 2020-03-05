Ак Барс Банк внедрил в МФЦ оплату услуг по принципу одного окна

С 1 марта посетители многофункциональных центров в Казани и Республике Татарстан оплачивают услуги оформления документов, паспорта, водительского удостоверения и многих других в режиме одного окна. Собственное программное решение и оборудование для МФЦ республики предоставил Ак Барс Банк. Новый платежный сервис качественно меняет процесс предоставления государственных и муниципальных услуг. Проект реализован совместно с Министерством цифрового развития Республики Татарстан.

До внедрения новой системы во время приема специалиста посетителям зачастую приходилось оплачивать госпошлины через терминал оплаты. Это приводило к увеличению времени обслуживания и нарушению очереди.

Разработка и внедрение собственного решения Ак Барс Банка позволили перевести этот процесс в формат одного окна. Посетитель может прийти в многофункциональный центр и оплатить услугу в окне специалиста через POS-терминал, который дает оператору возможность принимать платежи.

Если посетителю МФЦ необходимо погасить налоговую задолженность, с помощью платежного сервиса он сможет сделать это на месте, без посещения отделения ФНС.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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