Мистахов рассказал о планах СК «Ак Барс» и отказался комментировать уголовное дело о взятке

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Гендиректор «Судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал корреспонденту «Реального времени» о планах по взаимодействию с «Промсвязьбанком». Он рассказал, что сегодня утром предправления банка Петр Фрадков посетил судостроительную компанию.

Напомним, что сегодня ожидается подписание кредитного соглашения, по которому «Промсвязьбанк» нарастит объемы кредитования реального сектора экономки в Татарстане. Значительная часть этих кредитов придется на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом компания не отказывается сотрудничать с другими банками.

Эти средства пойдут на поддержание действующих проектов, но также и на развитие малого и среднего бизнеса на территории вокруг Зеленодольского судостроительного завода.

Мистахов рассказал, что судостроительная компания в прошлом году уже взяла в «Промсвязьбанке» кредит на 10 млрд рублей по льготной ставке в 6,5%, в этом году намерена получить транш еще на 3 млрд рублей.

Напомним, накануне вечером суд в Москве отказался поместить его под арест в рамках расследования дела о взятке. В суде Мистахов заявил о своей невиновности, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» он отказался комментировать уголовное дело.