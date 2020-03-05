Мистахов приехал на коллегию Минпромторга Татарстана
Гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов сегодня лично приехал на коллегию Минпромторга РТ, передает корреспондент «Реального времени»
Напомним, накануне вечером суд в Москве отказался поместить его под арест в рамках уголовного дела о взятке. По сообщениям СМИ, ему вменяли два эпизода взяточничества на 65 млн рублей, однако Мистахов не признал вину. Суд заявил, что следствие не представило «достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Мистахова к совершению преступлений».
Ожидается, что сегодня Мистахов примет участие в подписании кредитного соглашения с «Промсвязьбанком» об инвестициях в ОПК Татарстана на сумму в 100 млрд рублей.
Вместе с Мистаховым на коллегию прибыл глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров, глава ЗКПБ Евгений Жирков и глава Зеленодольского судостроительного завода им. Горького Александр Карпов.ПромышленностьОПКОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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