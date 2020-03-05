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Промышленность

Мистахов приехал на коллегию Минпромторга Татарстана

13:57, 05.03.2020
Мистахов приехал на коллегию Минпромторга Татарстана
Фото: Реальное время

Гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов сегодня лично приехал на коллегию Минпромторга РТ, передает корреспондент «Реального времени»

Напомним, накануне вечером суд в Москве отказался поместить его под арест в рамках уголовного дела о взятке. По сообщениям СМИ, ему вменяли два эпизода взяточничества на 65 млн рублей, однако Мистахов не признал вину. Суд заявил, что следствие не представило «достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Мистахова к совершению преступлений».

Ожидается, что сегодня Мистахов примет участие в подписании кредитного соглашения с «Промсвязьбанком» об инвестициях в ОПК Татарстана на сумму в 100 млрд рублей.

Вместе с Мистаховым на коллегию прибыл глава «Ак Барс Холдинга» Иван Егоров, глава ЗКПБ Евгений Жирков и глава Зеленодольского судостроительного завода им. Горького Александр Карпов.

ПромышленностьОПКОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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