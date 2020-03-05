Мечеть Исхакова пустит на свою территорию автомойку

Фото: Олег Тихонов

«Место для мойки исключительное»

Исполком Казани назначил общественное обсуждение по вопросу использования земельного участка на улице Амирхана под автомойку. Запрос в мэрию направила мечеть «Казан Нуры», построенная более 20 лет назад отцом бывшего мэра Казани Камиля Исхакова.

Согласно проекту постановления, опубликованному в сборнике документов мэрии, площадь участка составляет 1 100 кв. метров. Судя по кадастровой карте, он находится на парковке, примыкающей к мечети.

Условно разрешенный вид использования «автомобильные мойки» должен быть предоставлен «в дополнение к существующему виду разрешенного использования «Культовые объекты — для размещения мечети, медресе и автостоянки» (код 3.7) в зоне специального назначения (Д3)».

Согласно проекту постановления, опубликованному в сборнике документов мэрии, площадь участка составляет 1 100 кв. м

Как рассказали «Реальному времени» в мечети, этот участок планируется сдать в аренду. Переговоры с предполагаемым арендатором ведутся уже два года. Решение вопроса затянулось из-за необходимости подготовить все документы. Сейчас мэрия должна провести общественные обсуждения, после чего исполком должен выдать разрешение на использование земли под автомойку. Только после этого мечеть сможет заключить соответствующий контракт.

Выезд из мойки должен быть сделан со стороны парковки ТЦ «Леруа Мерлен», прилегающей к территории «Казан Нуры».

«Место для мойки исключительное, конечно», — подчеркнул собеседник, добавив, что клиентов здесь будет много.

Мечеть с историей

Мечеть «Казан Нуры» построена в 1999 году под руководством Шамиля Исхакова — отца Камиля Исхакова, занимавшего тогда пост мэра Казани. Исхаков-старший и стал первым имамом прихода.

Любопытно, что в процессе мечеть несколько раз меняла свое название. Еще за 10 лет до постройки предполагалось возвести на этом месте мечеть в честь 1100-летия принятия ислама в Великом Болгаре. Но такая мечеть появилась на Чуйкова в 1991—1992 годах. Тогда было решено назвать объект «Кул-Шариф». Но и это название оказалось занято: уже в процессе строительства комплекса на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской его отдали мечети, возводимой на территории Казанского кремля.

В 2008 году Шамиль Исхаков объяснял, что построить мечеть всего за 1 год и 3 месяца удалось благодаря тому, что здание деревянное. Он скончался на 87-м году жизни в феврале 2011 года и до последнего дня оставался имамом мечети «Казан Нуры».

«Он попросил меня сохранить мечеть «Казан Нуры» («Свет Казани»), имамом и создателем которой он был. И в итоге на общем собрании прихожане выбрали меня главой приходского совета», — рассказывал Камиль Исхаков. Фото Олега Тихонова

После смерти Шамиля хазрата мечеть фактически возглавил его сын Камиль Исхаков. Он завершил начатое отцом строительство медресе при «Казан Нуры».

«Я человек светский относительно. Когда умирал мой отец, он меня наставил читать намаз. Лежит человек, умирает и говорит: «Я тебя очень люблю и, уходя в иной мир, очень хочу увидеть тебя на намазе». Папа знал: если я что-то делаю, то это будет навсегда, потому что я такими вещами, как лицедей, не играю. Я стал читать намаз, а отец через два дня умер. Он попросил меня сохранить мечеть «Казан Нуры» («Свет Казани»), имамом и создателем которой он был. И в итоге на общем собрании прихожане выбрали меня главой приходского совета», — рассказывал Камиль Исхаков в интервью «Реальному времени».



Сегодня комплекс мечети включает в себя также здание медресе «Шамиль» и территорию автостоянки на 240 мест. Именно на территории этой парковки и предполагается организовать автомойку.

Евгений Калашников