Полицейские выявили факты растраты 55 млн рублей при выполнении работ на Куйбышевском водохранилище

Фото: "Реальное время"

В Татарстане полицейские выявили факт растраты более 55 млн рублей при выполнении берегоукрепительных работ Куйбышевского водохранилища.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, в 2016 году между одним из федеральных бюджетных учреждений по водному хозяйству и подрядчиком — закрытым акционерным обществом был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. В 2016—2017 годы директор предприятия подписал акты приемки выполненных работ на сумму более 168 млн рублей. Стоимость фактически выполненных работ составила только 113, 8 млн рублей.

При этом в отношении подозреваемого ранее уже были возбуждено уголовное дело по факту растраты более 34,9 млн рублей, выделенных на берегоукрепление реки Вятки. Кроме этого, его уличили в незаконном премировании самого себя на сумму более 694, 6 тысячи рублей.

СКР возбудило уголовное дело по статья «Злоупотребление должностными полномочиями», «Присвоение или растрата». Директору предприятия грозит до 10 лет.