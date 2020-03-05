Татарстан намерен вернуть лидерство в национальном рейтинге инвестклимата

Фото: Арсений Фавстрицкий

«Мер поддержки много, и предпринимателям важно видеть их»

Вопросы эффективности инфраструктурных, финансовых и организационных мер поддержки предпринимательства обсудили сегодня в Торгово-промышленной палате РТ. Инициатором и модератором встречи бизнеса и власти стал Артур Абдульзянов — депутат Госсовета РТ и председатель регионального отделения организации «Деловая Россия».

О том, как республика поддерживает бизнес и почему эти меры не используются активно, рассказали председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев, замминистра экономики РТ Индира Киреева, начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития РТ Мария Епифанцева, директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев и др. Участниками обсуждения стали представители малого и среднего предпринимательства.

Вопросы эффективности и используемости мер поддержки предпринимательства в Татарстане обсудили в Торгово-промышленной палате РТ. Фото Арсения Фавстрицкого

— Татарстан активно работает над созданием максимально благоприятного инвестиционного климата для развития малого и среднего бизнеса. Безусловно, поддержку оказывает и Министерство экономики, и Торгово-промышленная палата, и Центр поддержки предпринимательства, и Гарантийный фонд. Мер поддержки — достаточно много, конечно, предпринимателям важно видеть их, применять, использовать. И вот здесь у нас некоторые проблемы, — отметил Артур Абдульзянов.

Вернуть лидерство в рейтингах АСИ и Минэкономразвития

Круглые столы, подобные состоявшемуся в ТПП, ежегодно становятся дискуссионной площадкой для диалога чиновников и широкого круга возможных получателей мер господдержки, отметили участники встречи. Благодаря повышению эффективности прямого взаимодействия между теми, кто должен помогать бизнесу, и самим бизнесом, в Татарстане укрепляется класс предпринимательства.

Задача — усилить позиции, чтобы вернуть лидерство в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который ежегодно проводит федеральное Агентство стратегических инициатив. На протяжении трех лет — с 2015 по 2017 год, республика прочно занимала первую строку среди всех российских регионов. В 2018-м «провалилась» сразу на третью ступень, уступив Тюменской области и Москве, в прошлом году заняла второе после столицы место. Сейчас стартовал очередной ежегодный этап определения лидеров. Результаты традиционно будут озвучены на Петербургском экономическом форуме.

Артур Абдульзянов: «Мер поддержки у нас достаточно много, а вот с эффективностью использования у нас некоторые проблемы». Фото Арсения Фавстрицкого

Арсений Фавстрицкий