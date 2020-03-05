Салават Фатхетдинов пожелал Элвину Грею «включить мозги»

Народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхутдинов (Фатхетдинов) в интервью «Реальному времени» прокомментировал выпады в свой адрес со стороны уфимского исполнителя Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Он предположил, что за «башкирским Джастином Бибером» стоят политики и бизнесмены, которые о будущем парня совсем не думают.

«Он мне не соперник, не враг и не друг, — заявил Салават Фатхетдинов. — Он идет своей дорогой, а я своей. Я просто ему желаю, чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки. Как можно, не уважая старших, бросать вызов? Это ведь просто детский лепет».

Также татарский певец назвал действия Элвина Грея проявлением юношеского максимализма. При этом он посоветовал уфимской звезде научиться извиняться и добавил, что всегда готов «простить и помочь».

Как сообщало «Реальное время», три года назад Радик Юльякшин бросил вызов Салавату Фатхетдинову. Он предложил проверить, чей концерт соберет больше зрителей в Казани и Уфе. Таким образом исполнитель отреагировал на язвительные комментарии в прессе со стороны Салавата.