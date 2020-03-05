Илья Крикунов: «Авангарду» будет непривычно играть на площадке «Уфа-Арены»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Крикунов рассказал о преимуществах домашнего льда на «Уфа-Арене» в матче против омского «Авангарда».

— Насколько ваша команда справляется с потерей Никиты Сошникова?

— Конечно, такой игрок — большая потеря. Это наш лучший снайпер, по итогам регулярного чемпионата оказавшийся в первой тройке КХЛ по числу заброшенных шайб. Всегда такой хоккеист нужен. Но ничего, лечится. Может быть, увидим еще его. А так, все стараются за него играть.

— После переезда серии в Уфу характер противостояния с «Авангардом» изменится?

— Конечно. У нас и площадка другая — «европейская» (ширина большой «европейской» площадки составляет 30 м, средней «финской» — 28 м, маленькой «канадской» — 26 м, — прим. ред.). Она более привычна, когда тренируешься на ней. Приезжаешь на «финскую» или «канадскую», уже ощущаешь себя по-другому. Сейчас, наверное, «Авангарду» будет непривычно на нашей площадке играть. Больше идет затрат сил из-за ее размеров. Но когда постоянно тренируешься на ней, такая площадка удобна.

— На ваш взгляд, сколько матчей продлится эта серия?

— Не знаю, без понятия. Хотелось бы пройти дальше по итогам минимального количества игр, — сказал Крикунов.