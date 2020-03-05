«Синтез» в матче Лиги чемпионов уступил хорватскому «Югу»

«Синтез» в домашнем матче Лиги чемпионов по водному поло уступил хорватскому «Югу» (10:14).

Гости сумели забросить сразу три мяча в первые 4 минуты встречи, на что казанцы ответили лишь одним точным броском. В дальнейшем на площадке была равная игра, но хорватам удалось удержать стартовый задел до конца матча.

В составе казанского клуба хет-триками отметились Лазарев, Латыпов и Лисунов. Еще один гол на счету Рыжова-Аленичева.

Подробнее о ходе матча можно почитать в материале «Реального времени».

«Синтез» (Россия) — «Юг» (Хорватия) — 10:14 (2:4, 1:2, 2:3, 5:5).