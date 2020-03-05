В Татарстане за гектар земли для родни арестовали главу

Под домашний арест до 7 апреля водворен 39-летний глава Абдинского сельского поселения Тюлячинского района Татарстана Николай Домолазов. Такое решение по ходатайству Следкома вынес Тюлячинский райсуд, сообщили источники «Реального времени».



Домолазова обвиняют в злоупотреблении полномочиями путем незаконных распоряжений о выдаче правоустанавливающих выписок на землю своей родне.

Предварительно установлено: на 2011 год в похозяйственной книге поселения была запись о выделении Домолазовым лишь 6 соток. А по факту дядя главы и супруга этого дяди на основании липовых, по версии силовиков, выписок зарегистрировали права собственности еще на четыре участка для ведения личного подсобного хозяйства. Общая площадь отчужденных из муниципальной собственности земель составила больше 1 гектара, а кадастровая стоимость — 570 тысяч рублей.

Как выяснило «Реальное время», вину глава-племянник не признает. Избранию меры пресечения предшествовало задержание на сутки.

Суду представили положительную характеристику на Николая Домолазова за подписью замглавы Тюлячинского района. Согласно ей, за 10 лет на посту главы поселения депутат райсовета показал себя с лучшей стороны, а Абдинское поселение выполняло обязательство по сбору налогов и средств самообложения граждан, а также строительству социальных объектов.

Ранее в Башкирии главу города Октябрьский заподозрили в незаконной раздаче 5 гектаров земли, предназначавшихся под социальное жилье.