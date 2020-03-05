Аграрии в Татарстане приобрели сельскохозяйственную технику в 2019 году на 6 млрд рублей

Аграрии в Татарстане купили около 2,5 тыс единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования. На приобретение техники было направлено более 6 млрд рублей.

Так, было куплено 242 трактора,162 комбайна, 20 робота-дояра и 23 высокопроизводительных доильных зала.

В этом году на статью «Техническая и технологическая модернизация АПК» из республиканского бюджета направлено 1,7 млрд. рублей для субсидирования части затрат за приобретенную технику и оборудование, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.