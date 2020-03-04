Лукоянов о своем первом голе в сезоне: «Раньше мне везло больше»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов поделился впечатлениями от победы команды во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Нефтехимика» (5:1) и собственного первого гола в сезоне.

— Вы забили первый гол в сезоне. Согласны, что и в регулярке были моменты, просто шайба не шла в ворота?



— Не хочу сейчас обсуждать свою игру. Все видят наши старания. Просто раньше больше везло, к моей обычной работе прикладывались еще и голы. Сейчас было невезение, хладнокровия где-то не хватает. Естественно, в плей-офф голов ждут от каждого, но здесь мы все-таки работаем на команду, на результат. Главное, чтобы команда выиграла. Лучше сыграть правильно, чем сделать ошибку и забить гол. Сегодня удалось забить и помочь команде победить, это еще лучше.

— По счету и по игре вы выглядели увереннее, чем в первом матче. В чем смогли прибавить?

— Я не думаю, что мы в чем-то сильно прибавили. Было получше движение. Вчера для многих наших ребят это был вообще первый матч в плей-офф. В первой игре мы немного понервничали. Сегодня уже и комбинации проходили, шайбу хорошо держали, и силовую игру вели увереннее. Пока всего лишь взяли две игры дома, знаем, что на выезде будет тяжелее. Но наша команда готова ко всему, — передает слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».