В Татарстане отремонтируют три участка автодороги Алексеевское — Высокий Колок

В Татарстане отремонтируют региональную дорогу Алексеевское — Высокий Колок.

Ремонт пройдет на части дороги общей протяженностью 6,8 км на участках от 21,53 км до 24,47 км, от 26,148 км до 28 км и от 80,576 до 82,676. Работы делаются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время дорожных работ планируется обновить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины. В результате ремонта 62% дороги будет соответствовать нормативному состоянию.

Автодорога Алексеевское — Высокий Колок имеет протяженность 90,8 км и проходит по двум муниципальным районам: берет начало на юге Алексеевского района (27,9 км) и в северном направлении идет к Алькеевскому району (62,9 км). Она связывает Татарстан с Ульяновской областью и является кратчайшим выходом из Казани на Самару, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что «Главтатдортранс» объявил четыре тендера на строительство и реконструкцию дорог в Татарстане на общую сумму 1,1 млрд рублей.

