Буцаев о поражении от «Ак Барса»: «Порядок бьет класс и класс сегодня был в порядке»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:5) во втором матче серии плей-офф КХЛ.

— Порядок бьет класс и класс сегодня был в порядке. Соперник полностью доминировал на протяжении двух третей матча. Играли активно, а мы не совсем оказались готовы к такой игре. Хотя говорили до матча, но команда соперника выиграла сегодня во всех компонентах.

— Вы заканчивали сезон на Дальнем Востоке. Насколько это сейчас сказывается?

— Не знаю, может и сказывается. Но это не оправдание.

— Первые 5 минут играли хорошо, а потом все посыпалось. В чем проблема?

— Соперник заставил ошибаться. Мы начали играть неправильно, принимать неправильные решения. Поэтому я и говорю, что порядок бьет класс.

— Есть претензии к вратарям?

— Какие претензии? Да, наверное, в каких-то моментах можно было выручить. Но пропускать девять голов за два матча — это вряд ли вина только вратаря.

— Вы сказали, что порядок бьет класс. «Ак Барс» вряд ли будет играть в Нижнекамске по-другому.

— Мы сделаем выводы. Здесь прежде всего надо правильно настраивать голову. То, что вначале повели в счете, не значит, что матч закончился. Мы стали позволять себе лишнего. Много потерь, ненужных привозов в свою зону и, как следствие, были наказаны.

— Насколько Грошев готов к плей-офф?

— Выбор небольшой у нас, не реализовал свой единственный момент. А где ему еще набираться опыта? Молодым же он не будет постоянно, — сказал Буцаев.