«Ак Барс» во второй раз в серии обыграл «Нефтехимик»

«Ак Барс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (5:1).

Гости открыли счет на 1-й минуте встречи усилиями Куликова. Почти сразу же казанцы отыгрались благодаря голу Лукоянова. В середине периода Воронков и Фрэттин отправили еще по одной шайбе и «Ак Барс» ушел на перерыв с комфортным преимуществом.

Несмотря на атаки нижнекамцев, вновь отличились казанцы. Галиев и Азеведо своими голами уже до начала третьего периода сняли все вопросы о победителе матча.

Таким образом, «Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 2:0. Теперь команды проведут две встречи в Нижнекамске.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы:

0:1 Куликов (Волгин, 1:31)

1:1 Лукоянов (Викстранд, Галимов Э. 6:00)

2:1 Воронков (Фисенко, Тихонов, 11:34)

3:1 Фрэттин (Галимов А. 12:58)

4:1 Галиев (Петров, Фрэттин, 29:36)

5:1 Азеведо (33:59).