Самая длинная пробка сегодня в Казани растянулась на 3,1 км

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В среду, 4 марта, затор на от улицы Юлиуса Фучика до улицы Мира растянулся на 3,1 км и стал самой длинной пробкой за сегодняшний день. Она продержалась 1 час 50 минут.

В число крупных заторов также попали пробки от проспекта Победы до Советской площади (2,4 км, продержалась 2 часа), от остановки Улица Родины до улицы Юлиуса Фучика (2,1 км, продержалась 2 часа) и от Теплично-Комбинатской улицы до улицы Копылова (1,9 км, продержалась 1 час 10 минут), от проспекта Альберта Камалеева до Гвардейской улицы (1,9 км, продержалась 1 час).

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями сегодня вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов).

