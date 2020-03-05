Основатель «Фабрики Алафузова» рассказал, куда переедут вечеринки после продажи здания

Фото: realnoevremya.ru Виталий Ахмеров

В случае продажи «Фабрики Алафузова», мероприятия, которые проходят на площадке, переедут в другое место, рассказал собственник объекта и основатель лофта Андрей Питулов.

«Мы с моей командой можем переехать в другое место, например, на Льнокомбинат […] или в центр на „Красный восток“», — рассказал он.

Напомним, на «Фабрике Алафузова» проводятся вечеринки и иммерсивные квесты. Отмечается, что ближайшие полгода объект будет работать в штатном режиме, пишет «Татар-информ».

Сегодня стало известно о том, что знаменитый казанский лофт «Фабрика Алафузова» выставили на продажу. За весь комплекс владельцы запросили 300 млн рублей — в этот лот включены 1,3 га земли и 25 тыс. кв. м площади комплекса.

