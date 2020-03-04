Банк Казани предлагает привлекательные условия кредитования самозанятых

Получить кредит, если Вы самозанятый, — не проблема! Банк Казани предлагает привлекательные условия кредитования для клиентов, зарегистрированных в качестве самозанятых: доступный кредит «Доверительный» сроком до 7 лет без залога на сумму до 1 млн рублей, процентная ставка — от 9,4% годовых.

Для оформления заявки необходимо обратиться в Банк, предоставив документы, подтверждающие статус и доходы:

— справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

— справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход.

Данные документы могут быть сформированы и подписаны электронной подписью ФНС России в личном кабинете портала ФНС. Не забудьте также паспорт, а если вы мужчина моложе 27 лет — военный билет.

Если у Вас уже есть кредиты других банков, то в Банке Казани их можно рефинансировать, улучшив условия обслуживания: снизить процентную ставку, изменить срок кредитования и размер ежемесячных платежей на более комфортные.

Оформить заявку можно на сайте банка или в мобильном приложении.

ООО КБЭР «Банк Казани»



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