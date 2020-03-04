Тренер УНИКСа рассказал о ключевых элементах в матче с «Монако»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о ключевых элементах в матче Кубка Европы против «Монако».

«Конечно, это будет сложная игра на выезде. «Монако» — квалифицированная команда, баскетболисты которой играют с большой энергией. И это первое, с чем нам нужно совладать, — с силовой игрой.

Еще я хочу сказать, что движение мяча при переходах и подборы в нападении — два ключевых элемента, которые нам нужно контролировать», — заявил Прифтис.

Ранее стало известно, что игра УНИКСа против «Монако» пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.