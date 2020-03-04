Матч УНИКСа против «Монако» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Сегодняшняя гостевая игра УНИКСа во Франции против «Монако» в рамках второго группового этапа Кубка Европы пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Доступ на стадион будет разрешен только представителям играющих команд, телевизионщикам, а также техническому и медицинскому персоналу арены.

Такое решение было принято французским клубом после официального объявления княжеством Монако о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 на территории региона.

На данный момент у казанского клуба такие же показатели в группе, как у «Монако», — 3 победы и 2 поражения.