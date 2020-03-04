Под Казанью взорвалась Lada Xray

В среду на трассе М-7 под Казанью взорвалось газовое оборудование Lada Xray, стоявшей возле кафе «Подкова». Пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Их доставили в РКБ с термическими ожогами головы 1-2 степени.

Сообщение о происшествии поступило в 11.29, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

«По прибытии на место установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси газового оборудования автомобиля «Лада Икс Рей». Горения не было», — отмечают в МЧС.