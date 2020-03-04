Бастрыкин поручил тщательно разобраться в истории с «подаренным» ребенком жительнице Челнов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по Республике Татарстан тщательно разобраться в истории, где мать из Омска «подарила» жительнице Татарстана 7-месячную дочку. Глава ведомства потребовал подробных докладов об обстоятельствах истории и принятых мерах.

Следователи провели проверку в отношении женщины, воспитывающей чужого ребенка. Вынесено преставление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту торговли и похищения несовершеннолетней. Уголовное дело возбуждено против неустановленных работников опеки и попечительства, допустивших длительное пребывание ребенка в чужой семье. Это создало психотравмирующую ситуацию для ребенка в последующем при его изъятии.

Напомним, что в 2016 году жительница Омска нашла в соцсетях жительницу Челнов и рассказала, что у нее не хватает средств на воспитание ребенка. Челнинка, в свою очередь, была готова взять девочку себе. Мать отвезла дочь в другой город и оставила на попечение чужой женщине.

