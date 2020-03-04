В Нижнекамске рекламный бизнес с гобо-проектором продают за 1,2 млн рублей

Владелец рекламного места на фасаде одного из домов в Нижнекамске выставил свой бизнес на продажу. Он оценил право транслировать баннеры через гобо-проектор в 1,25 млн рублей.

Автор объявления утверждает, что бизнес прибыльный и продается из-за переезда в другой город.

Отмечается также, что рекламное место расположено недалеко от строящегося ТЦ «РаМус Молл», который станет вторым по величине в Татарстане.