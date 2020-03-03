«Нефтехимик» в последнем контрольном матче в Турции сыграл вничью со «Славией-Мозырь»
«Нефтехимик» в заключительном матче команды на тренировочном сборе в Турции сыграл вничью с белорусским клубом «Славия-Мозырь» (1:1).
Счет первым открыли соперники, забив гол на 16-й минуте игры. Нижнекамцы отыгрались в середине второго тайма. Вторую игру подряд у «Нефтехимика» голом отметился экс-игрок казанского «Рубина» Роман Акбашев.
В Турции команда провела три сбора и сыграла девять контрольных матчей. В четырех из них были одержаны победы, столько же команда сыграла вничью и один раз понесли поражение.
Напомним, что игра «Ротор» — «Нефтехимик» состоится 9 марта в 15:00 на стадионе «Волгоград Арена».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Славия-Мозырь» (Белоруссия) — 1:1 (0:1)
Гол: Акбашев (67).
Состав «Нефтехимика»: Голубев, Лелюкаев (Семенов, 63), Ширяев (Киреев, 59), Агапов, Ситдиков (Васиев, 63), Канаев (Соловьев, 59), Петров (Кубышкин, 70), Акбашев, Шадрин (Юшин, 59), Клёнкин (Хубаев, 70), Уридия (Котик, 59).
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