Казань вошла в топ-3 рейтинга «IQ городов»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань попала на второе место рейтинга цифровизации городского хозяйства, уступив только Москве. Тройку «IQ городов» замыкает Санкт-Петербург.

Как рассказал глава Минстроя Владимир Якушев, столица Татарстана набрала 52,58 балла из 120.

«При первом подсчете «IQ городов» мы использовали данные регионов и городов по состоянию за 2018 год. Именно показатели этого года станут отправной точкой индекса. Показатель, который мы посчитаем в 2020 году, покажет эффективность мероприятий, которые города реализовали в 2019 году», — передает его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что ключевым показателем станет на сам индекс, а его динамика год к году.

В Минстрое сообщили, рейтинг станет ежегодным и будет синхронизирован с индексом качества городской среды. Напомним, что в этом рейтинге Казань заняла четвертое место.