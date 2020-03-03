В казанском «Пивомане» под видом сидра продавалась вода со спиртом

Госалкогольинспекция РТ и полиция обнаружили нелегальную алкогольную продукцию в казанских магазинах «Пивоман». Экспертиза показала, что под видом сидров «Вишневый» и «Мохито» продается разбавленный водой спирт с добавлением красителя.

Из оборота изъято 73 литра продукции, сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции Татарстана.

Производителем сидров является брянское ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «Каскад», указано в релизе.

Сейчас УБЭП МВД РТ ведет административное расследование.