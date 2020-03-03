«Татнефть» и Банк ЗЕНИТ расширили географию программы «Клуб чемпионов»

С 1 марта бонусная программа «Клуб чемпионов» действует во всей сети АЗС «Татнефть» в Российской Федерации. Теперь карту лояльности можно получить в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Ульяновской, Самарской, Кемеровской, Челябинской и Свердловской областях. Проект был запущен в апреле 2019 года, в июне тиражирован на 224 АЗС сети ООО «Татнефть-АЗС-Запад».

«Клуб чемпионов» — совместная программа лояльности ПАО «Татнефть» и Банка ЗЕНИТ. При совершении покупок на АЗС «Татнефть» ее участники могут получить до 5 % бонусов на карту и использовать их при оплате топлива, товаров в магазине и заказов в кафе на автозаправочных станциях. При активации карты через смартфон клиенты–автолюбители получают 250 приветственных бонусов на счет. Максимальная сумма операций в месяц — 40 000 рублей. Плата за обслуживание не взимается. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в ПЛ «Клуб чемпионов» через личный кабинет на сайте www.club.tatneft.ru или мобильном приложении.

«Запустив бонусную программу «Клуб Чемпионов», можно с уверенностью сказать, что сеть АЗС «Татнефть» вышла на новый уровень развития и теперь сможет предоставлять своим клиентам персонализированные спецпредложения и привилегии, что так важно на высококонкурентном рынке», — сообщил заместитель начальника отдела программ и лояльности ПАО «Татнефть» Ленар Фархутдинов.

«Программа «Клуб чемпионов» позволяет экономить клиентам на топливе и на других сопутствующих товарах. В конце прошлого года в сети АЗС «Татнефть» автовладельцам выдали более 250 тысяч карт. На следующем этапе развития планируется запустить полноценную банковскую карту, которую можно будет оформить во всех отделениях Банка ЗЕНИТ. Это повысит интерес к программе и даст возможность клиентам получать дополнительные выгоды и привилегии», — отметил заместитель председатель правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В бонусной программе предусмотрено три уровня: серебряный — при сумме покупок до 5000 рублей на карту возвращается 1,5%, золотой — при общей сумме от 5 000 до 15 000 рублей клиенты получат 3%, платиновый — при сумме более 15 000 рублей — 5%. От Банка ЗЕНИТ автовладельцам дополнительно начисляется 1,5% от суммы приобретаемых товаров на АЗС «Татнефть» и 1% от суммы покупок в любых других торговых точках. 1 бонус приравнивается к 1 рублю скидки. Пополнить карту можно в банкоматах Банка ЗЕНИТ и партнеров, а также с иных платежных карт, эмитированных Банком на сайте card2card.zenit.ru, без взимания комиссии.

Банк ЗЕНИТ (ПАО)





Материал предоставлен пресс-службой ПАО Банк ЗЕНИТ